Coup double pour Ruben Guerreiro dans la 4e étape

L'échappée du jour se composait de l'Allemand Felix Engelhardt (JaycoAlUla), du Canadien Nickolas Zukowsky (Q365.5), du Hongrois Antonio Barac (Corratec) et du Malaisien Muhamad Mohd Zariff (Terengganu Polygon). Le peloton ne leur laissait pas une grande avance et le regroupement s'opérait à 13 km de la ligne, peu avant le juge de paix de cette édition, une ascension de 2,9 km à 12 pour cent. Trois hommes se dégageaient du peloton sur cette côte: le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), l'Italien Davide Formolo (UAE Team Emirates) et le Portugais Ruben Guerreiro (Movistar). L'Autrichien Felix Grossschartner, équipier de Formolo, se joignaient à eux 5 km de la ligne mais était distancé juste avant le sprint. Au sprint, Guerreiro se montrait le plus rapide devant Formolo et Buitrago, Grossschartner terminant 4 secondes plus tard. Le Portugais, 28 ans, décroche la 4e victoire de sa carrière, sa première sous les couleurs de Movistar, qu'il a rejoint cette saison. Il prend la tête du général avec 8 secondes d'avance sur Formolo et 9 sur Buitrago. La troisième édition du Saudi Tour s'achèvera vendredi à l'issue de la 5e étape entre la vieille ville d'AlUla et Maraya (142,9 km). Maxim Van Gils, absent cette année, avait remporté la dernière édition en 2022. (Belga)