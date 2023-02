Coupe de Belgique - Mark van Bommel, l'entraîneur de l'Antwerp, regrettait "un moment de relâchement"

"Sur l'ensemble du match, il y a eu peu de moments dangereux. Nous savons que l'Union est l'une des meilleures équipes en phase de transition, et vous ne pouvez pas leur donner des espaces. Si vous jouez trop ouvert, vous tombez dans leur piège. Nous nous sommes relâchés un instant et on a pris un but", a expliqué le Néerlandais Mark Van Bommel. L'Antwerp a eu beaucoup de possession de balle, mais ne s'est en définitive créé que peu d'occasions. "Nous cherchions des ouvertures, nous avons récupéré des ballons, mais ensuite, il fallait être patient", a ajouté Van Bommel. Le retour le 2 mars au Bosuil s'annonce tout aussi indécis pour aller chercher une place en finale contre le vainqueur de l'autre demi-finale entre le FC Malines et Zulte Waregem. "Ce ne sera que dans un mois, beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici là et tout le monde sait que l'on peut s'enflammer chez nous", a prévenu l'entraîneur de l'Antwerp. (Belga)