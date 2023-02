Espagne, Écosse, Hongrie, Kazakhstan et Malte au menu des jeunes Belges en qualifications

La Belgique figurait dans le chapeau 2. Elle a hérité de l'Espagne, cinq fois vainqueur du titre européen chez les espoirs, comme tête de série. L'Écosse et le Kazakhstan figuraient déjà dans le groupe des jeunes Diables lors des qualifications à l'Euro U21 2023. La phase finale se déroulera à l'été 2025 en Slovaquie, qualifiée d'office en tant que pays organisateur. Les matchs se disputeront dans huit villes du pays. Il s'agira de la troisième phase finale à 16 équipes. Les 52 équipes engagées dans les qualifications ont été réparties en neuf groupes (sept groupes de six équipes et deux de cinq). Les neuf vainqueurs de groupes et les trois meilleurs deuxièmes (sans prendre en compte le résultat face à l'équipe ayant terminée sixième) se qualifieront directement pour la phase finale. Les six autres deuxièmes disputeront un barrage aller-retour pour décrocher les trois derniers tickets pour la Slovaquie. Les qualifications se dérouleront entre mars 2023 et octobre 2024. La Belgique participera à la prochaine édition de l'Euro U21, organisée, en juin et juillet prochains, en Géorgie et en Roumanie. Les jeunes Diables Rouges rencontreront les Pays-Bas, la Géorgie et le Portugal dans le groupe A. (Belga)