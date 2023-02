Invasion de l'Ukraine - Borrell n'exclut pas que les USA ou l'Allemagne acceptent de livrer des avions de chasse

La livraison de tanks de combat à Kiev a aussi été très controversée, a pointé le haut fonctionnaire aux journalistes à Bruxelles, en amont d'un sommet UE-Ukraine à Kiev vendredi. Mais en fin de compte un accord a été dégagé et cette "ligne rouge" franchie, a-t-il observé. Toutes les livraisons d'armes à l'Ukraine ont à ce jour été accompagnées d'avertissement sur le risque d'escalade du conflit avec la Russie, a-t-il encore souligné. Il a toutefois refusé de partager son opinion personnelle sur la fourniture d'avions de chasse. "Mon job est de tenter de dégager un consensus, et une des meilleures façons de procéder est de ne prendre aucune position qui pourrait le compromettre", a confié l'Espagnol. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a récemment affirmé qu'il était réceptif à l'idée d'envoyer des avions de combat à l'Ukraine. L'Allemagne et les USA en revanche, après avoir promis à l'Ukraine des tanks pour se défendre de l'invasion russe, ont rejeté la demande d'avions de combat par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. (Belga)