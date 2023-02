Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine "mérite" de commencer "cette année" à discuter de son adhésion à l'UE

"Je pense que l'Ukraine mérite de commencer cette année les négociations concernant son adhésion à l'UE", a déclaré M. Zelensky. L'Ukraine, candidat officiel à l'adhésion à l'UE depuis juin 2022, accueille vendredi un sommet avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel. Mme von der Leyen a assuré l'Ukraine de tout le soutien de l'Union européenne, en arrivant jeudi à Kiev accompagnée de ses commissaires. "C'est bon d'être de retour à Kiev, ma quatrième fois depuis l'invasion par la Russie et cette fois-ci avec mon équipe de commissaires", a-t-elle tweeté. "Nous sommes là ensemble pour montrer que l'UE se tient fermement aux côtés de l'Ukraine". Mme von der Leyen est accompagnée du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et d'une quinzaine de commissaires européens qui doivent rencontrer leurs collègues du gouvernement ukrainien. La Commission a qualifié cette visite de "symbole fort" du soutien européen à l'Ukraine "face à l'agression injustifiée" de la Russie. Le président français Emmanuel Macron a prévenu en mai que le processus d'intégration de l'Union européenne pourrait prendre "des décennies". (Belga)