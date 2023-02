Jordan Lukaku sans contrat après avoir résilié avec Ponferradina

L'arrière gauche était arrivé en août à Ponferradina, signant un contrat de deux ans. Il a disputé 8 rencontres depuis le début de saison et n'a plus été repris depuis début novembre. Lukaku était arrivé en provenance de la Lazio, qui l'avait recruté d'Ostende après l'Euro 2016. Il avait ensuite été prêté à l'Antwerp en 2020-2021 et à Vicenza en 2022. Il compte 8 apparitions en équipe nationale. (Belga)