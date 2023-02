Jupiler Pro League - La Gantoise prolonge le contrat de Wout Asselman jusqu'en 2026

"Après Tibe De Vlieger, son coéquipier Wout Asselman a prolongé son contrat auprès de La Gantoise. À la fin de l'année dernière, Wout, qui est maintenant âgé de 18 ans, a signé son premier contrat professionnel à la Ghelamco Arena. Un an plus tard, il est prolongé jusqu'en 2026", explique le communiqué des Buffalos. Le milieu défensif n'a pas encore fait ses débuts dans l'équipe première de La Gantoise. Il évolue pour l'instant avec les U23 en Nationale 1, où il a disputé 11 matchs cette saison dont deux titularisations sous les ordres d'Emilio Ferrera. "Le club croit en ses qualités et lui souhaite beaucoup de succès", a conclu le communiqué gantois. (Belga)