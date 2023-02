Le Club Bruges réagit à l'annulation du permis d'urbanisme pour son nouveau stade

Depuis 2006, les tentatives du champion de Belgique pour lancer la construction d'un nouveau stade se sont heurtées à plusieurs reprises à des obstacles juridiques. Le dernier épisode a vu le recours des riverains obtenir gain de cause, alors qu'un permis d'urbanisme avait été accordé en octobre 2021 par le gouvernement flamand pour la construction d'un stade d'un peu plus de 40.000 places. "Le Conseil a annulé le permis sur base d'une interprétation des règles de stationnement dans le code du bâtiment de Bruges que nous ne partageons pas, et en raison d'une motivation apparemment insuffisante d'une partie de l'audition d'objection sur le rapport d'impact environnemental", a expliqué le Club. Les Blauw & Zwart ont souligné que "pour les supporters comme pour les joueurs, le personnel et les résidents, une amélioration vers un environnement footballistique contemporain est nécessaire." Le Club Bruges veut remplacer le stade Jan Breydel sur le site de l'Oympia Park par un "stade de football hyper moderne et durable. Le futur Olympia Park combinera un stade de football de haute technologie avec un parc et une zone de loisirs, et il conjuguera les ambitions sportives aux attentes sociétales strictes en matière d'environnement, de mobilité et d'accessibilité." La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir, a déjà déclaré qu'elle souhaitait trouver une solution rapidement et qu'elle réunirait les parties concernées autour de la table pour y parvenir. (Belga)