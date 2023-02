Les Belges à l'étranger - Fenerbahçe et Batshuayi trébuchent à l'Adana Demirspor et laissent Galatasaray s'échapper

La rencontre a débuté par un but annulé de Fenerbhaçe pour une faute de la main de Yandas (14e), et Belhanda a manqué son penalty un quart d'heure plus tard pour l'Adana (32e). Le match s'est emballé en fin de rencontre et Ndiaye a quant à lui converti son penalty pour faire 1-0 (84e). Valencia a néanmoins marqué à quelques minutes de la fin du match (88e) pour prendre un point en faveur du Fener', actuel dauphin de Galatasaray au classement. Titulaire, Michy Batshuayi a disputé 78 minutes, écopant au passage d'un carton jaune (74e), avant d'être remplacé par Josh King. Avec 45 points, Fenerbahçe compte désormais 6 points de retard sur le leader du classement, Galatasaray. L'Adana Demirspor remonte d'une place à la 5e position avec 38 points, autant que Trabzonspor qui recule à la 6e place. (Belga)