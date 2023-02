Maryna Zanevska sort la 23e mondiale et rejoint les quarts de finale

Maryna Zanevska, 29 ans, 93e mondiale, a battu en effet la tenante du titre et deuxième tête de série de ce rendez-vous lyonnais, la Chinoise de 34 ans, Zhang Shuai, 23e mondiale. La numéro 3 belge s'est imposée de façon convaincante qui plus est : 6-2, 6-0 en une heure de jeu à peine (68 minutes). Le prochain adversaire de Maryna Zanevska sera la jeune Russe de 21 ans, Anastasia Potapova (N.5), 43e mondiale, victorieuse de son côté de la Française Clara Burel (WTA 107), 21 ans aussi: 6-4, 4-6, 6-3 au 2e tour. Il s'agira d'un premier duel sur le circuit WTA entre Zanesvka et Potapova. Dans la foulée jeudi, Alison Van Uytvanck (WTA 76), 28 ans, doit défier au deuxième tour aussi la Française Caroline Garcia, 5e joueuse mondiale. La Lyonnaise, 29 ans, est tête de série N.1 chez elle. (Belga)