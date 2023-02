Paralympic Sport Awards - Tim Celen et le tandem Griet Hoet-Anneleen Monsieur à l'honneur

Tim Celen (tricycle) a devancé ses coéquipiers Ewoud Vromant (vélo) et Maxime Hordies (handbike), ainsi que le pongiste Laurens Devos. Le Limbourgeois, double champion du monde sur route (contre-la-montre et course en ligne) a par ailleurs été élu para cycliste de l'année chez les hommes par l'UCI et veut poursuivre ses bonnes performances jusqu'à Paris. Chez les dames, le tandem gantois Griet Hoet et Anneleen Monsieur a été plébiscité pour ses deux titres de championnes du monde, elles qui viennent de clore leur palmarès international avec l'or sur le contre-la-montre d'1km et le sprint). Les autres athlètes nommées étaient la cavalière Michèle George, la nageuse Tatyana Lebrun et la joueuse de badminton Man-Kei To. Denis Jaeken, ancien président du BPC de 1989 à 2009, s'est vu remettre lui un trophée pour son oeuvre en faveur du mouvement, des mains du président actuel Marc Vergauwen. Pascale Henkinbrant, coach, entre-autres du sprinteur Roger Habsch, s'est vu décerner le trophée de Coach de l'année. La jeune Selma Van Kerm (athlétisme, hémiplégie), 16 ans, est quant à elle le Talent de l'année. "Avec 29 médailles remportées dans 7 sports différents lors de championnats d'Europe ou du monde dans des sports paralympiques, les athlètes du Paralympic Team Belgium se sont particulièrement illustrés en 2022", a souligné le comité paralympique belge (BPC) alors que tous les regards vont se tourner vers les Jeux Paralympiques de Paris 2024. (Belga)