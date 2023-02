Ukraine: la Russie est "à nouveau" menacée par des "chars allemands", selon Poutine

"C'est incroyable, mais des chars allemands Leopard, sur lesquels sont dessinées des croix, nous menacent à nouveau", a déclaré à Volgograd (ex-Stalingrad), dans le sud-ouest de la Russie, le président russe, pendant les célébrations du 80e anniversaire de la victoire soviétique contre l'armée allemande à Stalingrad. "Et, encore une fois, les successeurs d'Hitler veulent se battre avec la Russie sur la terre ukrainienne en se servant des +banderovtsy+", a-t-il ajouté, du nom des partisans de l'ultranationaliste ukrainien Stepan Bandera (1909-1959) qui avait collaboré avec les nazis pendant la Deuxième guerre mondiale. Depuis le début de l'offensive qu'il a déclenchée en Ukraine, le 24 février, Vladimir Poutine assure que les responsables politiques au pouvoir à Kiev sont des "néonazis" à l'origine d'un "génocide" des populations russophones de ce pays voisin. Avec le feu vert de Berlin, plusieurs pays occidentaux ont récemment promis de livrer à Kiev des chars lourds Léopard 2, de fabrication allemande. "Ceux qui entraînent les pays européens, dont l'Allemagne, dans une nouvelle guerre contre la Russie et présentent cela comme un fait accompli de manière irresponsable et ceux qui s'attendent à vaincre la Russie sur le champ de bataille ne comprennent visiblement pas qu'une guerre contemporaine avec la Russie sera complètement différente", a mis en garde M. Poutine. "Nous n'envoyons pas nos chars à leurs frontières mais nous avons de quoi leur répondre et cela ne se limitera pas à l'utilisation de véhicules blindés", a-t-il poursuivi. (Belga)