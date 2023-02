Une équipe wallonne officielle en cyclocross avec le BH Wallonie MTB Team

Dès l'ouverture de la prochaine saison de cyclocross à l'automne 2023, Antoine Jamin, 17 ans, 5e des championnats d'Europe et sélectionné pour les Mondiaux de dimanche à Hoogerheide, et Clément Horny, 22 ans, vice-champion de Belgique élites sans contrat, seront accompagnés par un staff tout au long de leur calendrier de cyclocross. Le vélociste BH assurera la mise à disposition du matériel nécessaire, a indiqué la FCWB dans un communiqué. "Il s'agit là d'un point de départ, d'autres jeunes pourraient bénéficier d'une aide et d'un encadrement dans le futur si leur potentiel ou leurs résultats laissent envisager une présence au plus haut niveau.", a précisé la FCWB. (Belga)