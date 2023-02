Une oeuvre de Klimt exposée en Autriche après six décennies dans l'ombre

"Serpents d'eau II", qui représente des naïades aux prises avec un reptile rouge, est une oeuvre majeure de la période dorée de Klimt, sur laquelle il a expérimenté ce travail à la feuille d'or faisant aujourd'hui son succès. Mais elle reste méconnue du grand public et pour cause: achevée en 1907, cette huile sur toile n'a été que très rarement exposée. Propriété d'un couple de collectionneurs autrichiens, elle a été confisquée par les nazis après l'annexion du pays alpin par le Reich en 1938. Elle sera ensuite "achetée par un fils illégitime de l'artiste", le réalisateur Gustav Ucicky, explique à l'AFP le commissaire Markus Fellinger. Montrée la dernière fois en 1964 à Vienne, la toile tombe ensuite dans l'oubli. Jusqu'à sa vente surprise en 2013 par la veuve d'Ucicky, pour 112 millions de dollars, au président de l'AS Monaco, l'oligarque russe Dmitri Rybolovlev, qui la cèdera deux ans plus tard. Prêté par HomeArt, collection fondée à Hong Kong par Rosaline Wong, "Serpents d'eau II" est visible jusqu'au 29 mai au musée du Belvédère de Vienne, l'institution qui abrite déjà une importante collection des oeuvres de Gustav Klimt. C'est en préparant une nouvelle exposition ambitieuse sur les artistes ayant inspiré le maître (Margaret Macdonald Mackintosh, Auguste Rodin etc.), que le Belvédère, en coopération avec le musée Van Gogh d'Amsterdam, a réussi à localiser le tableau. L'Autriche n'ayant pas les moyens de payer la prime d'assurance à six chiffres nécessaires pour le faire venir, le musée spécialiste de l'artiste a proposé l'expertise et la restauration en contrepartie. (Belga)