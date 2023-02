WTA Lyon - Zanevska contente de sa tactique contre la tenante du titre et "ne l'a pas laissée jouer"

"Je ne l'ai pas laissée jouer et ma tactique a fonctionné", a commenté Maryna Zanevska, 29 ans. "J'ai pris l'ascendant dès le début et j'essayais de prendre la main dès le début des échanges que ce soit sur mon service ou avec mes retours. Quand je lui laissais un peu de liberté, c'était vraiment difficile pour moi. Je devais rester vraiment agressive sur le premier, deuxième ou troisième coup", a expliqué la Belge qui doit faire face en quarts de finale à une jeune Russe de 21 ans, Anastasia Potapova (N.5), 43e mondiale, qu'elle rencontrera pour la première fois sur le circuit. "Je reste sur un bon sentiment d'avoir battu une telle joueuse et cela me montre que je suis sur la bonne voie dans ma manière de travailler, mais le tennis est un sport très compliqué, parce qu'un jour tu gagnes un match et en principe tu es supposée être vraiment contente, mais tu dois déjà aussi te préparer pour le match suivant. Je suis contente du boulot que j'ai fait aujourd'hui, mais ce n'est qu'un deuxième tour et demain, c'est un nouveau challenge." (Belga)