Dante Vanzeir quitte l'Union Saint-Gilloise et s'envole pour New York

Dante Vanzeir était arrivé à l'Union en 2020 en provenance de Genk, alors que le club bruxellois évoluait encore en D1B. Il avait joué un grand rôle dans le titre conquis par les Unionistes en D1B en 2021, synonyme de retour de la RUSG au sein de l'élite après 48 ans d'absence, en terminant meilleur buteur du championnat avec 19 buts. Vice-champion de Belgique avec l'Union la saison dernière, Vanzeir avait bouclé la dernière saison avec 14 buts et 9 assists. Appelé pour la première fois en équipe nationale par Roberto Martinez en novembre 2021, il avait décroché sa première, et à ce jour unique cap avec les Diables Rouges, en montant au jeu au pays de Galles en qualifications pour le Mondial 2022. Cette saison, Dante Vanzeir, qui était sous contrat jusqu'en 2024 au Parc Duden, était le meilleur buteur de l'Union, avec 12 buts inscrits, dont 10 en championnat. La Major League Soccer (MLS), le championnat professionnel nord-américain, débutera le 25 février. Les New York Red Bulls, l'ancien club de Thierry Henry et Tim Cahill notamment, ont été vice-champions de MLS en 2008. En MLS, Vanzeir retrouvera Christian Benteke, actif à DC United. Il aura notamment pour équipier Kyle Duncan, dont le prêt, par Ostende, a été prolongé pour une saison complète de MLS, avec une option d'achat. (Belga)