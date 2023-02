Enquête ouverte sur les causes d'un accident ayant conduit au décès d'un livreur à vélo

"Un expert automobile a également été désigné et les véhicules impliqués dans l'accident ont été saisis pour les suites de l'enquête", a poursuivi la magistrate du parquet. Jeudi après-midi, un livreur à vélo a été percuté par un bus d'une société privée. L'accident s'est produit à l'intersection du Boulevard Roi Albert II et de la place Solvay à Schaerbeek. Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour soulever l'arrière du bus et délivrer la victime, coincée sous le véhicule. Cette dernière, un homme de 41 ans, a été emmenée d'urgence à l'hôpital, dans un état grave. Elle est décédée durant la nuit de jeudi à vendredi. Selon la zone de police Bruxelles-Nord, l'accident est probablement dû au fait que le livreur à vélo s'est trouvé dans l'angle mort du chauffeur de bus. Une enquête est cours sur les circonstances exactes de cette collision. (Belga)