Euroligue - Ismaël Bako, avec Bologne, remporte son duel face à Retin Obasohan et l'ASVEL

Bako a passé 19 minutes sur le parquet, le temps de compiler 4 points, 5 rebonds et 1 assist contre le club lyonnais où il a évolué entre 2019 et 2021. Obasohan, de son côté, a joué 18 minutes pour compiler 2 points, 2 rebonds et 1 assist. Au classement, Bologne rejoint l'Efes Istanbul à la 11e place avec un bilan de 11 victoires et 12 défaites. L'ASVEL partage lui la 15e place avec le Panathinaikos et Milan avec un bilan de 8 victoires et 15 défaites. (Belga)