Gerben Kuypers décroche un premier contrat professionnel chez Intermarché-Circus-Wanty

Kuypers, 23 ans, était cette saison élite sans contrat chez Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini. Vainqueur de la manche de l'Exact Cross d'Essen et auteur de trois top 10 en Coupe du monde et d'une 5e place aux championnats de Belgique, Kuypers a été sélectionné pour les Mondiaux de cyclocross prévus ce week-end à Hoogerheide aux Pays-Bas. "Mon rêve d'enfant de devenir cycliste professionnel s'est réalisé", a déclaré Kuypers, cité dans le communiqué. "Le projet transversal proposé par Intermarché-Circus-Wanty m'a le plus enthousiasmé, quand on constate les progrès accomplis au cours des dernières années. La structure porte une vision dans laquelle je me reconnais, orientée sur le développement des jeunes avec notamment une équipe de cyclocross et une équipe Continentale de développement." En plus de Kuypers, Intermarché-Circus-Wanty a également confirmé la signature du Suisse Kevin Kuhn, 24 ans. (Belga)