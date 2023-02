Jupiler Pro League - Le Conseil disciplinaire réduit la suspension de Calvin Stengs à trois matches

Calvin Stengs avait été exclu dimanche à la 63e minute du match de championnat à Anderlecht (0-0) pour un coup donné à Amadou Diawara, qui l'avait retenu. Le parquet de l'Union belge avait proposé lundi une suspension de trois matches effectifs et un avec sursis ainsi qu'une amende de 3.500 euros. Le club anversois n'avait pas accepté la proposition portant le dossier devant le Comité disciplinaire qui avait décidé mardi de suspendre le milieu de terrain de 24 ans pour quatre matches effectifs et lui infligeant une amende de 5.000 euros. L'Antwerp avait interjeté appel, traité vendredi. Le joueur néerlandais manquera ainsi la réception du Club Bruges dimanche à 13h30 mais aussi le déplacement à Genk le 12 février et la venue d'Eupen le 18 février. (Belga)