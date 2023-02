La fédération brésilienne de football réclame plus de fermeté contre le racisme

La CBF a confirmé vendredi à l'AFP avoir envoyé une lettre aux principales instances qui régissent le football mondial, demandant des mesures concrètes pour punir les auteurs de propos racistes, mais également pour favoriser une prise de conscience du monde du football sur ce sujet. Cette lettre a été envoyée une semaine après une énième attaque contre Vinicius, l'ailier brésilien du Real Madrid, le 26 janvier. Un mannequin portant son maillot avait été pendu à un pont de Madrid avant le derby contre l'Atlético en quarts de finale de la Coupe du Roi d'Espagne. En septembre, Vinicius avait été victime d'insultes racistes de la part de supporters de l'Atlético lors d'un autre derby, en tribunes et en dehors du stade. Lundi, la Commission espagnole contre la violence dans le sport a annoncé par ailleurs que des supporters de Valladolid seraient sanctionnés pour avoir proféré des insultes racistes contre Vinicius lors d'un match de championnat fin décembre. "Il est primordial que le racisme soit combattu avec fermeté. Les cas qui se multiplient, contre Vinicius et tant d'autres joueurs, sont inacceptables", a déclaré jeudi le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, lors d'un événement officiel de la FIFA à Rio de Janeiro. Samedi dernier, le dirigeant s'est rendu à Brasilia pour une réunion avec le ministre de la Justice Flavio Dino, lors de laquelle ont été évoqués les problèmes de racisme dans le football et plus précisément le cas Vinicius, selon la CBF. (Belga)