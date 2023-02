Le blocage du dépôt Mestdagh se poursuit avec plusieurs dizaines de travailleurs sur place

Après le rachat du parc des magasins Mestdagh par le Groupement des Mousquetaires, qui exploitait déjà 77 magasins Intermarché en Belgique, syndicats et direction du groupe s'opposent actuellement sur les conditions de cette reprise et notamment sur le modèle de franchise commerciale, qui sera celui qui vaudra pour la cinquantaine d'anciens magasins intégrés Mestdagh. La direction du groupe assure que le passage en franchise est entouré de garanties par rapport aux conditions de travail et de rémunération du personnel. Les syndicats en revanche prétendent que ces garanties n'existent pas et qu'à terme le nouvel employeur pourrait très bien dénoncer une série d'avantages inscrits aujourd'hui dans des conventions. Ils demandent en outre à la direction de prévoir un cadre de sortie clair pour le personnel qui ne souhaiterait pas participer au nouveau modèle commercial. "Pour l'heure et j'ai un œil constant sur mes mails, nous n'avons toujours reçu aucune demande de la direction pour un retour à la table des négociations", a indiqué Catherine Roisin, permanente Setca, vendredi midi. En cours depuis mercredi 20 heures, le blocage du dépôt de Gosselies est censé se poursuivre jusqu'à samedi "a minima". En plus du dépôt de Gosselies, une quarantaine de magasins étaient en grève vendredi. (Belga)