NBA: Giannis claque 54 points, les gifles ont failli partir entre Cavs et Grizzlies

Giannis Antetokounmpo, monumental avec 54 points, a ranimé Milwaukee contre les Clippers (106-105), LeBron James et Anthony Davis sauvant les Lakers à Indiana (112-111) où une empoignade entre Donovan Mitchell et Dillon Brooks, exclus, a failli dégénérer lors de Cleveland-Memphis, jeudi en NBA.

Que faire quand le "Greek" décide d'être "Freak" ? Pas grand chose, tant il a été "monstrueux" lors du dernier quart-temps, ses 20 points effaçant quasiment les 21 unités de retard déplorées par ses Bucks au troisième.

Il a réussi les douze derniers points de son équipe dans le money-time, quand les Californiens n'en marquèrent aucun dans les quatre dernières minutes, à la fois paralysés par le doute en attaque et impuissants en défense, alors qu'ils avaient régné jusque-là sur ce match.

Et ce n'est pas la balle perdue de Giannis (19 rbds également) à 15 secondes du buzzer qui a changé la donne, car Kawhi Leonard, dans un soir difficile (17 pts, 7/26 aux tirs, 11 rbds), a manqué le panier de la gagne.

Fort de ce sixième succès consécutif, Milwaukee conforte sa deuxième place à l'Est. Les Clippers conservent leur 5e position à l'Ouest.

Leurs rivaux "angelenos" des Lakers, en retard dans la course aux play-offs, ont eux longtemps souffert avant de renverser les Pacers, qui ont compté jusqu'à 15 unités d'avance, menant jusqu'à 2 min 30 sec de la fin.

- Encore 63 -

Moment auquel LeBron James (26 pts, 7 passes) a changé la donne avec une banderille à longue distance. Il ne lui manque plus que 63 points pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA devant Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

"C'est un des plus grands records sportifs en général, l'un de ceux dont on ne pense pas qu'il sera battu", a réagi le "King" qui devrait y parvenir mardi prochain contre Oklahoma City ou jeudi face à Milwaukee, le tout premier club... de "KAJ" avant qu'il ne devienne un Laker.

Anthony Davis (31 pts, 14 rbds) a fini le travail en costaud avec le panier décisif à 35 secondes du buzzer, avant de réussir un contre qui le fut autant sur Tyrese Halliburton (26 pts, 12 passes). Avec cette deuxième victoire d'affilée en déplacement, L.A. remonte au 12e rang.

Le leader Denver a lui tranquillement disposé (134-117) de Golden State, champion sortant de nouveau en proie au doute.

Le double MVP Nikola Jokic s'est encore démultiplié sans forcer (22 pts, 16 rbds, 13 passes), lui qui tourne déjà à un triple-double de moyenne cette saison. Jamal Murray a fini meilleur marqueur (33 pts).

Côté Warriors, qui dévissent en 9e position, Stephen Curry (28 pts) plutôt adroit, n'a pas réussi à contrebalancer les carences défensives de son équipe.

- Doncic blessé -

A Dallas, où les Mavs (5e) ont infligé aux Pelicans (10e) un dixième revers consécutif (111-106), on s'acheminait sur une nouvelle "masterclass" de Luka Doncic, quand le prodige slovène s'est fait mal au talon droit en chutant lourdement, après avoir percuté Jonas Valanciunas. Il restait sept minutes dans le troisième quart-temps et il compilait déjà 31 points (à 12/19 aux tirs) et huit rebonds.

Son cri de rage, en boitant vers le vestiaire, en disait long sur sa frustration, son équipe espérant désormais que la blessure ne soit pas sévère.

A Cleveland, les choses ont failli très mal tourner, après un incident survenu au troisième quart-temps. Brooks, tombé au sol après avoir été contré, a donné un coup de coude dans l'entrejambe de Mitchell. Sur quoi, ce dernier lui a jeté le ballon dessus, avant de l'empoigner par le cou et de le refaire tomber.

Une très grosse mêlée s'est aussitôt constituée, impliquant joueurs, staff des deux équipes, arbitres et personnels de sécurité, à l'issue de laquelle le pire a miraculeusement été évité.

Mitchell, titulaire du prochain All-Star Game, et Brooks ont été exclus et les Cavs (5e à l'Est) ont fini par l'emporter (128-113) dans une ambiance tendue, Darius Garland se distinguant (32 pts, 11 passes).

Enfin, New York a battu Miami à l'arraché (106-104), grâce notamment à RJ Barrett (30 pts) pour se rapprocher de la sixième place des Floridiens.