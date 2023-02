Thomas Detry 61e après le premier tour du Pebble Beach Pro-Am de golf

Le Bruxellois de 30 ans a réussi un parcours sans faute, avec un birdie, sur le difficile parcours par 72 de Spyglass Hill. Actuel 17e du classement de la FedEx Cup, Detry pointe à 7 coups de Hank Lebioda. L'Américain a rentré neuf birdies contre un seul bogey et occupe seul la tête du classement. Le Pebble Beach Pro-Am se dispute les trois premiers jours sur le par 71 de Monterey Peninsula, le par 72 de Spyglass Hill et le par 72 de Pebble Beach. Chaque joueur doit disputer un tour sur chaque parcours. Le top 60 se retrouvera sur les links du parcours de Pebble Beach à l'occasion du 4e et dernier tour. (Belga)