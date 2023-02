Thorgan Hazard pourra jouer dimanche à Feyenoord

"Tous les deux sont en forme, mais ils ont besoin de minutes d'entraînement. Nous ne voulons pas les pousser à bout dès le début. Je n'exclus pas qu'ils commencent le match et soient ensuite remplacés. En tous cas, ils sont assez en forme pour apporter quelque chose à l'équipe". Thorgan Hazard, 29 ans, a été prêté au PSV par le Borussia Dortmund jusqu'à la fin de la saison mardi lors de la dernière journée du mercato. A Eindhoven, en plus d'un temps de jeu plus important, le Diable Rouge pourra essayer de décrocher un premier titre de champion national, lui qui avait manqué de peu le coche avec Zulte Waregem en 2013 et terminé deux fois deuxième de la Bundesliga avec Dortmund. Le PSV occupe la troisième place du championnat à 4 longueurs de Feyenoord. (Belga)