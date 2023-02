Charline Van Snick : "L'objectif, c'est de revenir dans le top 10 mondial"

"Mon objectif, c'est de continuer à progresser", a-t-elle confié à Belga à l'issue de son tournoi. "Là, je viens de faire jeu égal avec la N.3 mondiale (la Hongroise Reka Kupp, qui l'a battue en quart de finale, ndlr) et je perds ensuite un combat qui n'en a jamais vraiment été un. Mon objectif, c'est de retrouver le top 10 mondial cette année. J'ai l'impression que je n'en suis pas loin. Je me sens bien dans cette catégorie où je suis maintenant depuis pas mal d'années." L'ancienne médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres et double championne d'Europe en ?48 kg sait d'ailleurs ce qui lui manque pour briller à nouveau sur les tatamis. "J'ai encore simplement besoin d'un peu de volume, car je n'étais plus en mesure de m'entraîner à haute intensité", a-t-elle poursuivi. "Je ne veux pas m'épancher sur les raisons, mais là, je sens que cela revient. Je parviens à nouveau à encaisser la charge d'entraînement. C'est vraiment ce qu'il me manquait. Et c'est ce qui va m'aider lors des prochains tournois. Je ne me focalise pas sur un événement en particulier. Les championnats du monde auront lieu en mai, mais je pense surtout au prochain rendez-vous, le Grand Chelem de Tel-Aviv dans deux semaines." (Belga)