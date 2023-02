Chili: 16 morts dans des incendies de forêts, selon un nouveau bilan

Samedi, sur 251 feux actifs, 80 sont hors de contrôle, a précisé le Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred). Selon lui, 24 autres personnes ont été blessées et 88 habitations ont été détruites. Un précédent bilan faisait état vendredi de 13 morts. Parmi eux, un pilote de nationalité bolivienne et un mécanicien de nationalité chilienne qui se sont écrasés dans un hélicoptère qui luttait contre les feux, selon le Senapred. Ces incendies se produisent pendant une vague de chaleur extrême avec des températures proches de 40ºC, ce qui fait craindre aux autorités une catastrophe comme celle de 2017. Cette année-là, un gigantesque incendie de forêt avait fait 11 morts, quelque 6.000 sinistrés, détruit plus de 1.500 maisons et ravagé 467.000 hectares de terres. (Belga)