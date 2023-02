Cinq suspects du réseau de drogue albano-bulgare placés sous mandat d'arrêt

Dans plusieurs communes du Brabant flamand, de la Flandre orientale et de Bruxelles, 11 personnes ont été interpellées lors de perquisitions hier/vendredi après le démantèlement d'un réseau de drogue albano-bulgare opérant depuis Meise. Douze armes à feu, 40 kilogrammes de cocaïne, 13 kilogrammes d'héroïne et environ 100.000 euros en espèces ont également été saisis. Le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert fin 2021 un dossier sur une organisation criminelle impliquée dans le trafic international de stupéfiants, sur la base des communications décryptées du réseau SKY ECC. Les perquisitions ont eu lieu à Bruxelles (Evere, Saint-Gilles, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Schaerbeek), dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde (Meise, Grimbergen, Diegem et Wezembeek-Oppem) ainsi qu'en Flandre orientale (Saint-Nicolas, Evergem et Alost). (Belga)