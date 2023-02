Coupe Davis - Zizou Bergs met la Belgique aux commandes contre la Corée du Sud

Le Belge a battu son adversaire sud-coréen à l'issue d'un match de deux heures et 18 minutes. Dans la foulée, David Goffin, 41e mondial et N.1 belge, tentera de doubler l'avance de la Belgique lors de son match contre Seong Chan Hong (ATP 237). Dimanche, la journée débutera par le double opposant Joran Vliegen (ATP 53 en double) et Sander Gillé (ATP 55 en double) à Jisung Nam (ATP 152 en double) et Minkyu Song (ATP 147 en double). Goffin affrontera Kwon puis Bergs sera opposé à Hong. En cas de victoire, la Belgique sera qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe Davis qui aura lieu du 12 au 17 septembre dans un lieu encore à déterminer. La phase à élimination directe est elle prévue du 21 au 26 novembre à Malaga en Espagne. En 2022, la Belgique n'avait pas réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe après avoir terminé dernière du groupe C derrière l'Allemagne, l'Australie et la France. (Belga)