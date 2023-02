Coupe du monde des clubs - Al Ahly se défait des Seattle en quarts s'en va affronter le Real Madrid en demi-finales

Avec Percy Tau, l'ancien joueur du championnat de Belgique passé par l'Union, Bruges et Anderlecht, Al Ahly a pu compter sur un but tardif d'Afsha (88e) pour s'assurer la victoire. Le club égyptien, tombeur d'Auckland City (3-0) en huitième de finale, élimine donc son adversaire issu de la MLS pour accéder au dernier carré. Le 8 février prochain, soit le lendemain de la première demi-finale entre Flamengo et Al-Hilal, Al Ahly affrontera le Real Madrid le mercredi 8 février à Rabat (20h00) pour une place en finale. (Belga)