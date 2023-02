Cyclocross : Fem van Empel s'offre son premier titre de championne du monde

Dans le deuxième des sept tours, Van Empel et Pieterse se sont isolées en tête de la course avant que Van Empel ne profite d'une chute de Pieterse pour prendre seule les commandes. Au fil de la course, la championne du monde a creusé l'écart pour finalement s'imposer avec 39 secondes d'avance sur Pieterse et 1:11 sur Lucinda Brand. Les Pays-Bas signent ainsi un triplé pour la troisième fois en quatre ans. L'Italienne Silvia Persico et la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado ont complété le top 5. Marion Norbert Riberolle a elle terminé 13e et meilleure Belge à 3:21 de Van Empel. Alicia Franck s'est classée 14e à 3:42 devant Laura Verdonschot, 15e à 4:32. Van Empel décroche sa seconde médaille d'or de ces championnats du monde après avoir remporté le relais mixte vendredi avec les Pays-Bas devant la Grande-Bretagne et la Belgique. Plus tôt samedi, Thibau Nys a décroché son premier titre de champion du monde chez les espoirs en s'imposant en solitaire devant le Néerlandais Tibor Del Grosso qui a remporté le sprint pour la 2e place devant Witse Meeusen. (Belga)