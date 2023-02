Dodi Lukebakio et le Hertha Berlin toujours relégables après leur défaite à Francfort

Francfort a mis la main sur la rencontre en première période avec un doublé de Randal Kolo Muani (21e sur penalty, 28e). Le Hertha n'a jamais trouvé de réplique et s'est ainsi incliné pour la quatrième fois consécutive en championnat, après le dernier but inscrit par Buta dans les arrêts de jeu (90e+4). Dodi Lukebakio était titulaire, mais il a été remplacé à la mi-temps. L'attaquant belge n'a pas marqué lors des quatre derniers matchs qu'il a disputés en championnat avec le Hertha Berlin. Il compte 7 buts en Bundesliga cette saison. Au classement, le Hertha Berlin est relégable, en avant-dernière position avec 14 points, à 2 points du barragiste Stuttgart et 5 de Bochum, qui est hors de la zone rouge. (Belga)