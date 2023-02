Grand Chelem de Judo : Charline Van Snick et Mina Libeer éliminées en repêchages à Paris

Van Snick, 40e mondiale, s'est d'abord imposée sur ippon face à la Kazakhe Aigerim Abilkadirova (IJF 120) avant d'écarter l'Espagnole Estrella Lopez Sheriff (IJF 13) sur un waza-ari. La Liégeoise a ensuite dû courber l'échine en quarts de finale contre la Hongroise Reka Pupp, 3e mondiale, s'inclinant sur waza-ari dans le 'golden score'. Envoyée en repêchages contre la Française Astride Gneto (IJF 6), Van Snick a été disqualifiée à cause de trois shidos et n'a pas réussi à se qualifier pour un combat pour la médaille de bronze. Exemptée de premier tour en ?57 kg, Libeer, 15e mondiale, a débuté son tournoi par une victoire sur ippon contre la Française Martha Fawaz (IJF 84). Opposée ensuite à la Brésilienne Jessica Pereira (IJF 49), Libeer l'a emporté dans le 'golden score' après la disqualification de son adversaire pour trois shidos pour se hisser en quarts de finale. Pour une place en demi-finale, la Gantoise a chuté sur ippon dans le 'golden score' contre la Japonaise Haruka Funakubo, 2e mondiale. En repêchage, Libeer s'est finalement inclinée sur ippon contre l'Ukrainienne Daria Bilodid (IJF 41). En ?60 kg, Jorre Verstraeten, 7e mondial et exempté de premier tour, a battu le Marocain Issam Bassou (IJF 48) sur ippon avant de s'incliner sur ippon contre le Français Romaric Wend-Yam Bouda (IJF 69) au 3e tour. (Belga)