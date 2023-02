Ladies European Tour : Mauvaise troisième journée de Manon De Roey à l'Open du Kenya

L'Anversoise, qui a signé un 69 vendredi après un 75 jeudi, a débuté son troisième parcours par deux birdies et trois bogeys sur les onze premiers trous. La suite fut bien moins bonne. Elle a concédé un double bogey et cinq bogeys lors des sept derniers trous pour terminer sa journée avec une carte de +8. De Roey pointe à 19 coups de l'Indienne Aditi Ashok qui possède six longueurs d'avance sur la Thaïlandaise April Angurasaranee et neuf sur l'Anglaise Cara Gainer. (Belga)