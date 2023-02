Le président de l'Open Vld veut prolonger la durée de vie de Tihange 1 de dix ans

Le cabinet ministériel restreint (kern) a décidé vendredi d'étudier la prolongation de réacteurs nucléaires supplémentaires en plus de ceux de Doel 4 et Tihange 3, les centrales les plus jeunes, pour lesquelles des négociations sont déjà en cours avec l'exploitant Engie. Le gouvernement veut maintenant examiner si les anciens réacteurs Doel 1 et 2 et Tihange 1 pourraient servir de "réserve nucléaire" pour faire face aux hivers potentiellement problématiques de 2025-2026 et 2026-2027. En cas de pic de consommation, la Belgique pourrait souffrir d'un déficit de 900 MW à 1,2 GW, selon le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité Elia. En économisant du combustible nucléaire en été, lorsque l'énergie renouvelable est plus abondante, les réacteurs pourraient alors être utilisés pendant deux hivers de plus. Pour Egbert Lachaert, cette piste offre l'opportunité d'entamer une discussion sur une prolongation de la durée de vie de Tihange 1 au-delà de ces deux hivers. Le président de l'Open Vld est d'ailleurs partisan d'une période de dix ans. "Tihange 1 est encore techniquement un bon réacteur", appuie-t-il. La loi sur la sortie du nucléaire doit, quant à elle, être "complètement remplacée". "Les vieilles centrales nucléaires ne peuvent pas continuer à fonctionner éternellement", reconnaît Egbert Lachaert. Mais la trajectoire de la loi actuelle, dit-il, est "totalement irréaliste". "Il faut une nouvelle loi, avec de nouveaux délais." (Belga)