Les Belges à l'étranger - Avec Yannick Carrasco mais sans Axel Witsel, l'Atlético Madrid cale contre Getafe

Il aura fallu une heure de jeu avant que Correa n'ouvre la marque en faveur des Colchoneros (60e, 1-0). Dans la foulée, le buteur a été remplacé par Yannick Carrasco, qui a donc disputé la dernière demi-heure de jeu et vu l'égalisation sur penalty d'Unal (83e, 1-0). Axel Witsel est quant à lui resté sur le banc pendant toute la rencontre, après avoir joué 4 minutes lors du dernier match. L'Atlético est loin du Barça (50 points) et du Real (45 points) au sommet du classement de la Liga. Les Rojiblancos sont 4e avec 35 points, derrière la Sociedad (39 points). Getafe prend un bon point dans son combat pour le maintien et pointe à la 19e place avec 18 points, à 2 unités de Valladolid, 17e, qui est le premier club hors de la zone rouge. (Belga)