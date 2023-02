Mondiaux de cyclocross - Les Néerlandaises archi-favorites dans la course féminine cet après-midi

Après les trois titres consécutifs de Sanne Cant, absente cette fois, entre 2017 et 2019, les stars Oranje ont renoué avec leur domination historique en remportant les six médailles en jeu chez les élites dames à Dübendorf en Suisse en 2020, Ostende en 2021 et Fayetteville aux Etats-Unis l'an dernier. Elles ont également trusté les sept premières places au classement de la Coupe du monde cette saison. Depuis octobre 2021 et le succès de la Hongroise Kata Blanka Vas à Overijse, plus aucune concurrente hors des Pays-Bas n'a remporté un cyclocross de classement (Coupe du monde, Superprestige, Trophée X2O). Pour les "autres", comme la championne de Hongrie Blanka Vas ou Marion Norbert Riberolle côté belge, accrocher un podium sera donc synonyme de performance. Compte tenu du choix de Shirin van Anrooij de disputer la course Espoirs, les jeunes Fem van Empel et Puck Pieterse, 20 ans toutes les deux, sont archi-favorites à la succession de Marianne Vos, octuple championne du monde et tenante du titre, absente en raison de problèmes physiques récurrents depuis le début de l'année. Samedi auront lieu aussi les courses chez les juniores filles (11h00) et les espoirs messieurs (13h00). Le grand duel entre Wout van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel est au programme dominical alors que les Pays-Bas ont déjà décroché un premier titre dans l'épreuve du relais mixte où la Belgique a pris la 3e place. (Belga)