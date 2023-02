Tous les billets pour Tomorrowland ont été vendus

L'an passé, le festival s'était étalé sur 3 week-ends après les annulations de 2020 et 2021 en raison du coronavirus. L'édition 2023, elle, se concentrera à nouveau sur 2 week-ends, du 21 au 23 puis du 28 au 30 juillet. Selon les organisateurs, quelque 400.000 tickets ont été écoulés. "Cette année, on remarque la présence en nombre des Américains et des Australiens", ont-ils indiqué. (Belga)