Ward Lemmelijn améliore son record de Belgique d'aviron en salle à l'Open de Gand

Le rameur du club limbourgeois de Schulensmeer a devancé de plus de 10 secondes le Liégeois Gaston Mercier (5:51.80) et le Brugeois Tristan Vandenbussche (5:52.60), deux de ses équipiers au sein des Belgian Sharks, l'équipe nationale belge d'aviron. Chez les poids légers (?75 kg), en l'absence de Niels Van Zandweghe, forfait, c'est l'Ostendais Marlon Colpaert qui s'est montré le plus rapide (6:14.60), devant le Bruxellois Calvin Govaert (6:16.40) et le Gantois Savin Rodenburg (6:16.60). Chez les dames, Mazarine Guilbert, en 6:68.20, a pris le meilleur sur Caitlin Govaert (7:02.30) et Eloïse Joris (7:07.40). (Belga)