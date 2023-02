Coupe du monde de hockey en salle - Les Indoor Red Panthers débutent par une défaite 6-1 devant la République tchèque

Malgré un bon début de match, les protégées de Maximiliano Garetta ont rapidement été menées au score dès la 2e minute après une reprise de Natalie Novakova. Trois pc des Tchèques, bien plus réalistes dans le cercle que les Belges, ont anéanti les espoirs belges avant la mi-temps, via Ana Kolarova (6e), Katerina Lacina (7e) et Adela Lehovcova (15e). Si France De Mot a quelque peu relancé l'équipe belge dans le 4e quart temps, convertissant le 2e pc belge (4-1, 37e), les espaces laissés ensuite libres par la défense belge ont permis aux Tchèques d'alourdir l'addition avec deux nouveaux buts de Lehovacova (37e) et Lacina (38e). La Belgique rencontrera l'Ukraine (FIH-3) dans son 2e match du groupe B, lundi à 13h20 (heures belges), avant de défier le Kazakhstan (FIH-12) mardi, la Namibie (FIH-9) mercredi et le Canada (FIH-16) jeudi. Les Ukrainiennes ont partagé l'enjeu 1-1 avec le Canada plus tôt dans la journée. Dans le 3e match du groupe des Belges, le Kazakhstan a battu la Namibie 5-3. Dans l'autre groupe A, les favorites néerlandaises ont balayé la Nouvelle-Zélande 10-0, l'Australie a vaincu les États-Unis 4-2 et l'Autriche a pris le meilleur sur le pays hôte l'Afrique du Sud par 3-2. Les quatre premières équipes de chaque poule se hissent en quarts de finale vendredi, alors que les demi-finales et finales sont programmées samedi. (Belga)