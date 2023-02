CSI 4* de Wellington - Jos Verlooy 4e du prix de clôture

L'Allemand Richard Vogel (Cepano Baloubet) a remporté la victoire devant les Américains Alex Matz (Cashew) et McLain Ward (First Lady). Zoé Conter (La Una) a fini 15e (4 pts) et Nicola Philippaerts (Dhalida Diamant) 20e (8 pts). (Belga)