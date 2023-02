Hanne Desmet termine 5e sur 1.500 m après une chute à Dresde

Victime d'une chute à deux tours de la fin, Desmet a finalement pris la 5e place en 2:53.992, loin de la Sud-Coréenne Gilli Kim qui s'est imposée en 2:38.406 devant l'Allemande Anna Seidel (2:38.611) et sa compatriote Suk Hee Shim (2:38.815). Samedi, Desmet avait décroché la 2e place sur 1.000 m, la distance sur laquelle elle a remporté le bronze aux Jeux Olympiques de Pékin, derrière la Néerlandaise Suzanne Schulting, championne olympique en titre. Chez les messieurs, Stijn Desmet a été éliminé en quarts de finale sur 500 m en terminant 5e et dernier de sa série en 41.448. Warre Van Damme a lui pris la 5e place de la finale sur 1.500 m en 2:26.214. Le week-end prochain, la sixième et dernière manche de la Coupe du monde est prévue à Dordrecht aux Pays-Bas. (Belga)