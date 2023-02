Johan Van Herck, le capitaine, après l'élimination en Corée du Sud: "une énorme déception"

"C'est très difficile à vivre", a confié l'Anversois dans un extrait audio transmis par la fédération belge de tennis. "Hier (samedi), nous avons vécu une journée faste, avec un excellent match de Zizou (Bergs, vainqueur de Kwon, le N.1 adverse, au tie-break du troisième set, ndlr). Nous avons eu aujourd'hui (dimanche) trois matches pour clore la rencontre, trois matches dans lesquels nous avons chaque fois eu l'opportunité de l'emporter, ou en tout cas de renverser la situation en notre faveur. Et puis, on constate à chaque fois que malheureusement, nous n'y parvenons pas et que le résultat, à l'arrivée, n'est pas celui que l'on espérait. Et c'est évidemment une énorme déception. Je ne trouve pas que nous avons sous-estimé l'adversaire. Nous avons fait tout ce qu'il fallait hier soir et ce matin, les soins, de bons échauffements. Il est clair que nous étions confiants pour le double, mais nous l'avons perdu. Ensuite, David a bien joué le premier set (qu'il a remporté 6-3 dans le duel entre les deux N.1, ndlr). C'est très dur à dire, à chaud, tout juste après cette rencontre, ce qu'il s'est passé, comment la tendance a pu s'inverser, mais c'est quelque chose qu'il faudra analyser à froid, pas dans l'émotionnel, dans la déception. Il faut d'abord digérer et ensuite regarder de l'avant", a conclu Johan Van Herck. (Belga)