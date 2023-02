Julie Brouwers heureuse de sa dixième place: "La bonne ambiance m'a donné des ailes"

"J'étais en lutte avec une Américaine, qui n'a jamais voulu prendre le relais", a regretté la championne de Belgique des moins de 23 ans. "Elle est restée constamment dans ma roue et je ne m'en suis pas débarrassée. Ce n'était pas facile, mais j'ai dû faire abstraction de cela et suivre le conseil du sélectionneur. Sur le dernier passage au-dessus des barres, j'ai tout donné à nouveau et cela a fait la différence. Je suis très heureuse de ce résultat." "C'était vraiment génial de courir ici, le public nous a poussées vers l'avant. Je n'avais pas encore vu ça, tant de personnes rassemblées. L'ambiance était incroyable et cela donnait presque des ailes. Maintenant avec cette dixième place, j'espère montrer quelque chose de plus cette saison. C'était une belle expérience et le fait de disputer le relais mixte était une belle occasion de rouler sur le circuit. Cela n'a posé aucun problème avec la course du dimanche", a conclu Brouwers, qui a décroché vendredi la médaille de bronze lors du relais mixte. (Belga)