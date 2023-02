Le Français Léo Bisiaux titré chez les juniors, Yordi Corsus en bronze

Une grosse chute peu après le départ a déjà décanté toute la course, mais Léo Bisiaux, 17 ans, vainqueur de la Coupe du monde déjà, a assumé son statut de favori pour l'emporter à l'issue des 19,35 km au programme devant le Néerlandais Senna Remijn, 2e à 11 secondes. Le duel pour la troisième place entre trois Belges et un Néerlandais a tourné à l'avantage de Yordi Corsus qui prend la médaille de bronze à 17 secondes. Wies Nuyens a pris la 4e place alors que Seppe Van Den Boer, 17 ans aussi, complète le top 5. C'est la quatrième médaille belge lors de ces Mondiaux après le bronze de la Belgique dans le relais mixte et l'or pour Thibau Nys chez les espoirs où Witse Meeussen a pris la 3e place. (Belga)