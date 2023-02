L'homme suspecté d'avoir tué une femme et ses deux enfants retrouvé mort dimanche

"Une enquête est en cours sur un drame familial, à savoir un triple meurtre. Le suspect était en fuite après les faits, mais il a été retrouvé décédé ce soir", a déclaré l'attachée de presse du parquet du Limbourg, Dorien Vanderheiden Aucune autre information ne sera fournie dimanche soir par le parquet du Limbourg. La police locale s'est rendue sur le lieu du drame, dans la rue Houtmolen à Pelt, pour procéder aux premières constatations. Les pompiers y ont installé une tente pour abriter les victimes. L'heure du drame n'a pas encore établie, mais c'est vers 17h45 que les premiers véhicules de pompiers et de secours ont été remarqué. Le parquet du Limbourg a été informé des faits et a décidé de saisir un juge d'instruction. Dans la soirée, une autre intervention de police a eu lieu, sur la chaussée Breugel à Pelt, où le suspect été retrouvé mort. La famille était originaire de Bosnie et le couple avait entamé une procédure de divorce. (Belga)