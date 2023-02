M. Dermagne réaffirme sa préférence pour un système républicain

"Si je suis républicain, fondamentalement, c'est parce que je suis un homme de gauche qui met la valeur de l'égalité entre les hommes au premier rang", a-t-il affirmé lors de l'émission C'est pas tous les jours dimanche de la chaîne de télévision privée RTL-TVi, en citant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lors de la Révolution française. "Je ne peux bien entendu pas accepter un système qui, de par la naissance, crée des différences et, d'une certaine manière, une forme de privilège", a ajouté M. Dermagne, confirmant une conviction républicaine affichée de longue date dans les médias et confirmée dans une interview publiée cette semaine dans le dernier numéro du magazine 'Wilfried'. "Cela n'a rien à voir avec des questions de personnes, j'ai de très bonnes relations avec le chef de l'Etat, le roi Philippe. J'ai beaucoup de respect et de sympathie pour lui", a toutefois souligné le ministre fédéral de l'Économie et du Travail. "Mais je ne peux pas valider un système qui crée une inégalité de droit entre les citoyens", a-t-il encore dit. "Mon engagement (républicain) n'a jamais changé. C'est quelque chose que je continue à revendiquer", a-t-i assuré. Selon M. Dermagne, un système présidentiel permettrait "une alternance entre rôles linguistiques" à la tête de l'État. Il a cependant admis que "ce n'est pas la priorité du moment" en Belgique. (Belga)