Matthias Casse, éliminé dès le 3e tour : "J'ai sans doute été un peu trop nonchalant"

"Il n'y a pas grand-chose à dire", a confié Matthias Casse. "Je me sentais bien. La préparation avait été correcte. Pendant le combat également, il n'y avait pas de problème. J'avais les choses sous contrôle. Mais en judo, cela peut aller très vite. C'est une évidence. Il a placé une bonne attaque et j'ai sans doute été un peu trop nonchalant dans ma défense. Je pensais que je pourrais le bloquer. Cela n'a pas été le cas. Ce fut ippon et c'était terminé. Retour à la maison". Une issue qui n'était clairement pas prévue au programme. Il est vrai que vu son statut de champion du monde 2021 et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques à Tokyo, Matthias Casse nourrissait d'autres ambitions. "J'aurais bien aimé atteindre le bloc final, car il y a beaucoup de grands noms présents ici. Pas seulement le Géorgien Grigalashvili (N.1 mondial et champion du monde). Cela aurait constitué un bon test en vue des Mondiaux. J'ai laissé passer l'occasion. Je dirais même que je l'ai gâchée. J'en aurai encore une à Antalya (fin mars) pour préparer les Championnats du monde, car je n'irai pas à Tel Aviv (en Grand Chelem du 16 au 18 février). Ce ne sont pas des rendez-vous capitaux, mais tout de même importants pour se mesurer à la concurrence. Je vais donc devoir faire en sorte de me ressaisir". (Belga)