Quatorzième match sans défaite pour Reims

Avec Matz Sels dans le but, Strasbourg a pris un départ éclair face à Montpellier grâce à Habib Diallo, qui a repris du droit un centre de Sanson après treize secondes de jeu (1re, 1-0). Bien qu'ils se soient retrouvés en infériorité numérique suite à l'exclusion de Jean-Eudes Aholou (34e), les Alsaciens ont continué d'attaquer. Après deux tentatives manquées, Diallo a de nouveau trompé la vigilance de la défense visiteuse (45e, 2-0). À la pause, le coach strasbourgeois a modifié sa disposition tactique et son équipe a tenu le coup grâce à un retour Alexander Djiku sur Joris Chotard (56e). En Angleterre, Nottingham, avec Orel Mangala remplacé à la mi-temps (46e), s'est imposé 1-0 au détriment de Leeds grâce à un but de Brennan Johnson (14e, 1-0). Au classement, Forest est 13e (24 points) et Leeds 17e avec 18 points tout comme Everton, 18e et premier descendant. (Belga)