Trafic ferroviaire perturbé en région liégeoise après l'agression d'une accompagnatrice

Peu avant 19h00, une trentaine de trains avaient été partiellement ou totalement supprimés dans les régions de Welkenraedt, Eupen, Pepinster et Liège. La liaison entre Liège et Maastricht est également touchée. Des bus de remplacement ont été mis en place afin de proposer une alternative aux voyageurs, a précisé Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. L'agression a eu lieu dimanche matin sur le coup de 08h00. Une accompagnatrice a été menacée d'un couteau alors qu'elle contrôlait les titres de transport. Elle n'a pas été blessée. L'agresseur, qui était en compagnie de deux autres personnes, a pu être interpellé par la police. "La SNCB condamne fermement toute acte d'agression et demande la tolérance zéro face à ces violences subies par des travailleurs au service de la clientèle. Nous voulons une sanction à la hauteur de la gravité des faits", a poursuivi la porte-parole en assurant que l'entreprise déposera plainte et se constituera partie civile. On ignore pour l'instant la durée du mouvement lancé par les travailleurs en début d'après-midi. (Belga)